Рига, , 12:35 — REGNUM Предварительные данные латвийского центра профилактики и контроля заболеваний фиксируют неутешительную для страны тенденцию — жители страны чаще выпивают, а основной рост потребления алкоголя зафиксирован в категории крепких спиртных напитков, сообщает латвийский новостной портал Mixnews.

Каждый житель Латвии в 2018 году, включая стариков и младенцев, выпил в среднем 11,1 литров абсолютного алкоголя, а среди жителей от 15 лет и выше этот показатель и вовсе 13,2 литра. В 2017 году каждый житель страны в среднем употребил 10,6 литров чистого спирта. «Жизнь такая: в Латвии алкоголь пьют все больше», — констатирует Mixnews, вынося это утверждение в заголовок своего материала.

При этом лидирующие позиции занимает не только пиво, но и крепкие алкогольные напитки. Пива в среднем каждый житель Латвии в прошлом году выпил 5,3 литра, но ровно столько же и крепкого алкоголя. И если доля потребления пива за год не изменилась, то крепкие спиртные напитки в среднем стали пить 0,2 литра больше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии с августа 2019 года акциз на алкоголь снизили на 15%, после чего акцизы стали снижать и в соседней Эстонии. Политику по снижению акцизов в СМИ прозвали «алкогольной войной» — две страны соревнуются между собой за так называемых «алкотуристов», которые в погоне за более дешёвым алкоголем склонны к закупкам в соседней стране.