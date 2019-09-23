Нур-Султан, , 12:29 — REGNUM Визит президента России Владимира Путина в Венгрию ожидается в октябре. Об этом заявил 23 сентября председатель Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвер, выступая на Совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.

Венгерская сторона в октябре очень ждет российского президента с визитом в Будапешт, подчеркнул Кёвер и отметил, что у премьер-министра Виктора Орбана и Владимира Путина сложились доверительные личностные отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле венгерская газета Népszava называла возможную дату прибытия Путина в Будапешт — 30 октября — и темы его переговоров с Орбаном: поставки газа и сотрудничество в сфере атомной энергетики. В Кремле подтвердили, что подготовка к такому визиту проводится.

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