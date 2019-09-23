Киев, , 12:33 — REGNUM Государственное бюро расследований завело против бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия уголовное дело, в рамках которого проверит его причастность к событиям 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом рассказал сам Парубий 23 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Следователи выяснят причастность политика к созданию и координации вооружённых формирований, которые сожгли в одесском Доме профсоюзов около полусотни противников государственного переворота 2014 года.

«Его нужно брать под стражу, а потом в тюрьме разбираться и проводить следствие. Точно так, как это происходило в последние пять лет», — прокомментировал ситуацию юрист Андрей Портнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Портнов обратился в ГБР по поводу выяснения роли Парубия в одесской трагедии ещё 22 августа 2019 года.

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