Киев, 23 сентября 2019, 12:33 — REGNUM Государственное бюро расследований завело против бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия уголовное дело, в рамках которого проверит его причастность к событиям 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом рассказал сам Парубий 23 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
Следователи выяснят причастность политика к созданию и координации вооружённых формирований, которые сожгли в одесском Доме профсоюзов около полусотни противников государственного переворота 2014 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Портнов обратился в ГБР по поводу выяснения роли Парубия в одесской трагедии ещё 22 августа 2019 года.
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