Ереван, , 12:37 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорит о вещах в которых мало разбирается. Об этом заявил 23 сентября экс-глава Службы национальной безопасности (СНБ) республики Артур Ванецян в беседе с журналистом газеты «Грапарак».

Отметим, в ходе рабочего визита в США, Пашинян признал, что заявление экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна против него, означает что он бросает погоны в мусорный бак.

«Он после моей отставки отправляет ко мне людей с просьбой, чтобы я молчал какое-то время, но я вижу, что он в очередной раз нарушает договоренности и выступает с непонятными, популистскими заявлениями», — заявил экс-глава СНБ.

Ванецян заметил, что главе правительства Армении необходимо прекращать «вводить общество в заблуждение», продвигая мысль «кто не с нами, тот предатель».

«Логично, что значение погонов и чести офицера не могут понять люди, которые не имеют знаний в военной сфере и не имеют представления о военных и их любви к родине», — отметил Ванецян.

Бывший начальник СНБ подчеркнул, что те, кто внимательно читал его заявление об отставке, поняли что он хотел сказать. И «время покажет, кто или что окажется в мусорке».

Напомним, 16 сентября глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян подал в отставку, Никол Пашинян подписал соответствующее ходатайство.

22 сентября глава правительства Никол Пашинян признал, что заявление экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна об отставке было против него и сравнил действия Ванецяна с «путчистами».

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