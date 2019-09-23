Сеул, , 12:46 — REGNUM Переговоры представителей США и Южной Кореи по вопросам распределения военных расходов состоятся в период с 24 по 25 сентября в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

Известно, что южнокорейскую делегацию возглавит представители МИД по расходам на оборону Чан Вон Сам, однако существует вероятность, что его заменит бывший зампредседателя финансового комитета Чон Ын Бо.

В марте Южная Корея и США подписали 10-е соглашение о финансировании пребывания военных США в Южной Корее, сумма которого составила 1,38 трлн вон (~$1,15 млрд), что на 8,2% больше по сравнению с 2018 годом.

Действующее соглашение, вступившее в силу 5 апреля, истекает 31 декабря 2019 года.