Симферополь, 23 сентября 2019, 12:20 — REGNUM Депутаты городского совета Симферополя вновь избрали председателем представителя «Единой России» Виктора Агеева. Соответствующее решение принято 23 сентября на сессии горсовета. Помимо Агеева на должность председателя претендовал представитель КПРФ Василий Саенко.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября все главы администраций городов и районов Крыма написали заявления об отставке. До проведения конкурса, они продолжат исполнять обязанности руководителей.
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