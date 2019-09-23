Токио, , 17:52 — REGNUM 22 сентября в правительственных источниках сообщили о планах премьер-министра Японии Синдзо Абэ «поставить точку» в конституционном вопросе и одобрить законопроект о внесении поправок на сессии парламента, которая начнется 4 октября. Оказывается, что кадровыми перестановками в Кабинете министров, прошедшими 11 сентября, Абэ надеялся «посадить оппозиционные партии за стол переговоров», разместив на ключевых должностях менее консервативных политиков, которые «устроят» оппозицию.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации японского новостного агентства Джиджи, реформирование пацифистской конституции страны, а именно той её части, которая не даёт Японии право на свои вооруженные силы, является давней политической целью премьера и одним из его ключевых обещаний на выборах. «Я полон решимости добиться своего», — подчеркнул японский премьер на пресс-конференции по итогам перестановок на руководящих постах правительства.

В октябре 2018 года Абэ назначил бывшего министра образования Хакубуна Симомуру руководить направлением правящей Либерально-демократической партии Японии по пересмотру конституции, но тот сразу же «впал немилость» среди оппозиционных партий, когда сказал, что «они пренебрегают своими обязанностями», раз блокируют законопроекты о внесении поправок.