Токио, , 16:48 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поднимет тему реформирования ООН на встрече с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сессия открылась 17 сентября, а 24 сентября на ней выступит японский премьер. Заседание ключевого международного органа организации совпало с официальным визитом Абэ в США.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», премьер-министр Японии встретится с президентом США Дональдом Трапом и президентом Ирана Хасаном Рухани. Встреча с Трампом состоится 25 сентября. Тогда же стороны и планируют подписать всеобъемлющее торговое соглашение между двумя странами. С иранским президентом Абэ планирует обсудить смягчение напряженности на Ближнем Востоке.

В своей речи на сессии Абэ также уделит отдельное внимание повышению уровня медицинского обслуживания во всём мире, а также расскажет о том, как в Японии расширяются права и возможности женщин.