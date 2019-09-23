* запрещённая в России организация

Могадишо, , 16:44 — REGNUM Лидер сомалийской исламистской группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахмед Дирийе выступил с сообщением, в котором обвинил Запад в разграблении природных ресурсов Сомали и раскритиковал претензии Кении на территориальные воды. В его первом аудиосообщении с 2016 года, также говорится о недавних событиях в Сомали, таких как спорные выборы в полуавтономном штате Джуббаленд. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Caasimada.

Дирийе, сменивший Ахмеда Годана после того, как тот был убит во время авиаудара американского беспилотника в сентябре 2014 года, особенно критиковал Кению, которая участвует в дипломатической борьбе за морскую границу с Сомали с потенциально прибыльными запасами нефти и газа в Индийском океане.

«Мы информируем нашу мусульманскую нацию, что моджахеды никогда не примут и выступают против любого решения, принятого так называемым Международным уголовным судом», — сказал Дирийе. «Мы говорим миру, что мы не идем на компромисс, и нам нужно, чтобы наше общество осознало, что Кения уже захватила большую часть нашей сухопутной территории, а теперь еще и перешла к морским притязаниям».

«Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считает, что часть северо-восточной Кении, исторически населенной этническими сомалийцами, должна быть возвращена в состав Сомали.