* запрещённая в России организация

Могадишо, , 16:57 — REGNUM Федеральное правительство Сомали приветствует протесты гражданского населения против террористической группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжающиеся в районе Бакуль на юго-западе страны. В заявлении министерства информации, культуры и туризма Сомали говорится: «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это группа людей, которые привыкли наносить ущерб и лишать сомалийских граждан жизни, имущества и достоинства. Пришло время сомалийскому народу избавиться от них». Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Федеральное правительство Сомали также приветствует протесты, которые сильно ослабили власть террористической группировки среди мирного населения, проживающего в регионах Средняя Шабелле, Гальмудуг, Хииран и Бакуль.

Правительство настоятельно призывает сомалийцев объединиться во всенародной борьбе против «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые являются инородным объектом в религии, народе и государстве сомалийцев. Правительство сообщило сомалийскому народу, что в последние месяцы группировка боевиков была ослаблена, а их руководители — преступники, окружающие правительство Сомали со всех сторон.