Дербентский район, Дагестан, , 12:14 — REGNUM Полномочный представитель главы Дагестана в Южном территориальном округе региона Фуад Шихиев возглавил Дербентский район республики. Новую должность он занял в статусе исполняющего обязанности, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фуад Шихиев родился в 1980 году в городе Махачкале. Имеет степень кандидата физико-математических наук. С 2006 по 2013 год работал преподавателем в Дагестанском государственном педагогическом университете, а также в министерстве образования и науки Дагестана.

В 2015 году Шихиев занял должность заместителя главы Дербентского района, курируя социальную сферу, а в июне 2018 года, как и теперь, ему был доверен пост и. о. главы муниципалитета. Последние полгода он работал полпредом главы Дагестана в Южном территориальном округе.

Напомним, с марта 2019 года Дербентский район возглавлял Сеидмагомед Бабаев. Причиной нынешней смены руководителя муниципалитета стало письмо, направленное Следственным комитетом РФ в адрес главы Дагестана Владимира Васильева. В нем говорилось о незаконных действиях руководства района, связанных, в частности, с вопросами землепользования. В результате Бабаев добровольно сложил с себя полномочия.

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