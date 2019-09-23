Аддис-Абеба, , 18:36 — REGNUM 42-я сессия Совета ООН по правам человека (УВКБ ООН) единогласно приняла решение об одобрении итогов Универсального периодического доклада в области прав человека, представленного Эфиопией. Универсальный периодический обзор — это уникальный статистический документ, который включает в себя обзор ситуации с осуществлением и защитой прав человека во всех государствах-членах ООН. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Заместитель Постоянного представителя Эфиопии при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Йосеф Касса во время заседания также представил дополнительную информацию об обзоре и приверженности Эфиопии делу поощрения прав человека. По его словам, правительство Эфиопии получило 327 рекомендаций от государств-членов и государств-наблюдателей о том, как следует расширить свой подход для улучшения ситуации с правами человека.

Значительная часть рекомендаций приветствовала недавнюю политическую реформу в Эфиопии и позитивные меры, принятые правительством для усиления защиты и поощрения прав человека. После тщательного рассмотрения каждой рекомендации Эфиопия приняла 270 из них. По словам Кассы, до принятия решения по рекомендациям были проведены консультации со всеми заинтересованными государственными органами и организациями гражданского общества.

Посредством этих глубоких политических, законодательных и административных мер правительство Эфиопии оказало помилование и амнистию журналистам, блоггерам и лидерам оппозиционных политических групп. Те, кто был в изгнании, вернулись и теперь свободно участвуют в демократическом и политическом процессе в стране. Касса заявил, что печально известные центры содержания под стражей и тюрьмы, а также секретные места пыток уже закрыты.