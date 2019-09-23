Иркутск, , 12:05 — REGNUM Заслуженный юрист РФ Сергей Шишкин доволен тем обстоятельством, что вместо всенародных выборов мэра в Иркутске будут избирать через институт «сити-менеджера». В интервью «ИрСити» он так и заявил, что региональные власти, по сути, подарили Иркутску не «сити-менеджера», а настоящего «супермэра».

»В руках сити-менеджера концентрируются и представительские функции мэра, и функции главы городской администрации. По существу, это никакой не сити-менеджер, это супермэр», — заявил Шишкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект «подаривший» столице региона — Иркутску — «сити-менеджера» вместо всенародно избираемого градоначальника, был принят Иркутским областным Законодательным собранием 18 сентября 2019 года. Отныне мэр будет избираться городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Это известие уже спровацировало широкий общественный резионанс и протестные действия отдельных общественников и политиков. По мнению политолога Сергея Шмидта, введение института сити-менеджера выгодно и коммунистам и справедливороссам.

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