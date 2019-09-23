Москва, , 12:04 — REGNUM Школы получат возможность самостоятельно подбирать наиболее удобное для себя время для проведения всероссийских проверочных работ. Об этомИА REGNUMсообщил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2020 году за счет введения технологии генерации вариантов появилась возможность сделать расписание более комфортным. Школам вместо точных дат даются интервалы в несколько дней для проведения каждой работы», — заявил Станченко.

До 2019 года расписание проведения ВПР устанавливалось единое по дням. Таким образом, теперь школы могут подобрать наиболее удобное для себя расписание проведения работ. Сами варианты заданий для разных школ будут равноценны, добавил он.

«Каждая школа получает по каждому предмету свои варианты работы и может гибко выстроить расписание проведения ВПР», — указал Станченко.

В новом учебном году ВПР будут проводиться весной 2020 года с четвёртого по восьмой классы, а также в одиннадцатом классе. Отдельно могут написать ВПР по географии десятиклассники, если они прошли программу по этому предмету — у них будут те же варианты, что и выпускников 11 классов. В частности,