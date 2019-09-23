Сухум, , 12:03 — REGNUM Подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии провели недельные батальонные тактические учения. Личный состав выполнил задачи оборонительного и наступательного боя в условиях горно-лесистой местности и побережья Черного моря. В рамках учений военнослужащие совершили марш-бросок на боевой технике. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба военного округа.

КамАЗ-6350 «Мустанг» © Виталий Кузьмин

Военнослужащим необходимо было максимально быстро и безопасно прибыть в парк боевой техники соединения из полигонов Цабал и Нагвалоу. В ходе учений были отработаны навыки управления техникой на трассе и горном серпантине с большими уклонами и крутыми поворотами, в населенных пунктах. Водители преодолевали такие препятствия, как русла горных рек, овраги, каменные завалы и участки вязкого грунта. Военнослужащие проехали в общей сложности более 250 километров по асфальтированным и полевым дорогам.

В учениях приняли участие около тысячи военнослужащих. Было задействовано более 300 единиц военной и специальной техники, в том числе автомобили УАЗ, ГАЗ и бронированные грузовики КамАЗ «Мустанг».

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