Исламабад, , 17:10 — REGNUM 22 сентября министр железнодорожного транспорта Шейх Рашид заявил, что правительство Пакистана не должно доверять США.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, министр отметил, что нынешний кризис в Кашмире показал: США доверять нельзя, а «дружба Китая надежна». По словам министра, премьер-министр Индии Нарендра Моди «мыслит радикально и намерен уничтожить Пакистан». В этой ситуации, отметил Шейх Рашид, «весь Пакистан пробудился». «Мы будем убивать, или погибнем сами», — заключил министр.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.