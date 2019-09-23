Исламабад, , 18:32 — REGNUM 22 сентября министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что не исключает возможности войны с Индией в ближайшее время.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, это заявление министр сделал в своем интервью телеканалу, посвященном поездке премьер-министра Имрана Хана в Саудовскую Аравию. Как отметил министр, он хорошо знает индийского премьера Нарендру Моди и считает, что тот «готов пойти на всё что угодно». Шах Мехмуд Куреши также заявил, что, по его мнению, за терактом в индийской Пулваме (штат Джамму и Кашмир) 14 февраля на самом деле стоит индийская разведка. Этот шаг был нужен Моди, чтобы выиграть выборы, заключил пакистанский министр.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.