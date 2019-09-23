Кемерово, , 11:58 — REGNUM У департамента труда и занятости населения, а также у главного управления архитектуры и градостроительства Кемеровской области новые руководители. На аппаратном совещании сегодня, 23 сентября, их представили членам правительства, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Региональное управление архитектуры возглавил Виктор Костиков, который с 2012 года замещал должность начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Кемерова, а также был главным архитектором города. Трудовой стаж Костикова — более 23 лет.

Начальником департамента труда и занятости населения Кемеровской области назначен Алексей Гришин, который с 2014 года работал в Главном контрольном управлении Кузбасса, а с 2015 года был заместителем начальника управления — начальником отдела государственного финансового контроля.