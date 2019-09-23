Исламабад, , 18:14 — REGNUM 22 сентября министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что главная цель поездки премьер-министра Имрана Хана в США — рассказать всему миру о происходящем в индийском Кашмире.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава внешнеполитического ведомства Пакистана отметил, что Имран Хан намерен не только поднять вопрос «индийского варварства» в Кашмире, но и обсудить эту проблему с мировыми лидерами. В частности, по словам Куреши, Имран Хан проведет трехстороннюю встречу с лидерами Турции и Малайзии, посвященную росту исламофобии в мире.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.