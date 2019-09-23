Исламабад, , 19:15 — REGNUM 22 сентября специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности пресс-секретаря правительства, заявила, что Исламабад не пойдет на переговоры с Индией, пока та не снимет ограничения в штате Джамму и Кашмир.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пресс-секретарь пакистанского правительства отметила, что переговоры с Индией станут возможны, только если Нью-Дели прекратит режим комендантского часа, действующий на территории Кашмира. По словам Фирдоус Ашик Аван, правительство Пакистана должно оправдать ожидания граждан страны в вопросе «обеспечения национальной безопасности» и защиты прав кашмирцев.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.