Лондон, , 11:56 — REGNUM Британское правительство объявило о выдаче иностранным студентам, в том числе из Индонезии, двухлетней рабочей визы после обучения, сообщает Sindonews.

Издание поясняет, что этот политический шаг позволяет иностранным студентам жить и работать в Великобритании в течение двух лет после окончания бакалавриата или более высокой ступени образования.

Ожидается, что, получив опыт в Великобритании, индонезийские студенты смогут вернуться в страну, чтобы способствовать повышению эффективности работы, бизнеса, экспорта и экономики Индонезии.

В Великобритании обучаются более 450 тыс. иностранных студентов, из них около 3 945 учащихся из Индонезии. В целом, 68% индонезийских студентов в Великобритании обучаются в аспирантуре.

«В настоящее время индонезийским студентам, которые хотят работать в Великобритании, дается всего четыре-шесть месяцев. Этот новый шаг предоставит индонезийским студентам больше возможностей найти работу и обогатить свой опыт», — говорится в заявлении британского правительства.

«Новый путь для выпускников» открывает возможности для талантливых иностранных студентов, как в области науки, математики, технологий и техники, обучаться в Великобритании, так и приобретать ценный опыт работы, поскольку они продолжают строить успешную карьеру», — заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Патель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Великобритании в Индонезии и Восточном Тиморе Оуэн Дженкинс заявил, что сотрудничество между городом Сурабая и городом Ливерпулем необходимо улучшить, особенно в области инфраструктуры, общественного транспорта и образования.

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