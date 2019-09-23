Исламабад, , 17:04 — REGNUM Директор Национального бюро отчетности (НБО) Пакистана (антикррупционная слуюба) Джавед Икбал представил отчет о работе ведомства за 22 прошедших месяца.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Джавед Икбал заявил, что за прошедшие 22 месяца его ведомство конфисковало у коррупционеров и мошенников 71 миллиард рупий (473 миллиона долларов), поместив эти деньги в национальную казну. По словам Джаведа Икабала, это рекордный показатель. За 22 месяца Национального бюро отчетности завело более 600 дел, большинство из которых дошли до судебного разбирательства.

Говоря о сторонних оценках деятельности своего ведомства, Джавед Икбал подчеркнул, что такие организации как Transparency International и Всемирный экономический форум одобрительно высказываются об успехах НБО. По данным опросов Gallup Survey, 59% пакистанцев доверяют антикоррупционной службе.