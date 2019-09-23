Казань, , 11:56 — REGNUM Давлением на Россию и противодействием интеграции на пространстве СНГ занимаются западные страны, прилагая всё большие усилия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая 23 сентября в Казани на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.

Москва чётко видит, что давление на государство усиливается, в интеграционных процессах возникают помехи, подтачивается экономическая безопасность, вместо общих ценностей и устоев навязывается зависимость от западных стран, отметил он.

Панкин указал на откровенное очернение Западом курса России во внешней и внутренней политике, на более изощренные и напористые методы, применяемые главным образом странами НАТО. Дипломат напомнил, что ключевой приоритет для России — сотрудничество в рамках СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД заявили о вмешательстве внешних сил в равновесие, выстроенное народами Ближнего Востока и Северной Африки.

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