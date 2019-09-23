Москва, , 11:52 — REGNUM Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) не отразятся на получение аттестатов и переводы в следующие классы — их цель состоит в том, чтобы совершенствовать образование на местах и приводить его в соответствие с общероссийским стандартом. Об этомИА REGNUMсообщил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко.

«Результаты ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки деятельности школ, учителей, муниципальных и региональных органов управления образованием», — заявил Станченко.

В то время как за организацию работ несут ответственность регионы и школы, сами задания и критерии оценки устанавливаются на федеральном уровне. Таким образом, результаты ВПР помогут совершенствовать образование на уровне муниципалитетов и регионов и в целом по стране.

В 2019—2020 учебном году ВПР будут проводиться весной 2020 года с четвёртого по восьмой классы, а также в одиннадцатом классе. Отдельно ВПР по географии могут написать ученики 10 класса, если они прошли программу по этому предмету — у них будут те же варианты, что и выпускников 11 классов. В частности,