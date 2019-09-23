Москва, 23 сентября 2019, 11:52 — REGNUM Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) не отразятся на получение аттестатов и переводы в следующие классы — их цель состоит в том, чтобы совершенствовать образование на местах и приводить его в соответствие с общероссийским стандартом. Об этомИА REGNUMсообщил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко.
«Результаты ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки деятельности школ, учителей, муниципальных и региональных органов управления образованием», — заявил Станченко.
В то время как за организацию работ несут ответственность регионы и школы, сами задания и критерии оценки устанавливаются на федеральном уровне. Таким образом, результаты ВПР помогут совершенствовать образование на уровне муниципалитетов и регионов и в целом по стране.
В 2019—2020 учебном году ВПР будут проводиться весной 2020 года с четвёртого по восьмой классы, а также в одиннадцатом классе. Отдельно ВПР по географии могут написать ученики 10 класса, если они прошли программу по этому предмету — у них будут те же варианты, что и выпускников 11 классов. В частности,
- в 4 классах: по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»;
- в 5 классах: по предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»;
- в 6 классах: по предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание»;
- в 7 классах: по предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Иностранный язык»: «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык»;
- в 8 классах: по предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия»;
- в 10 классах: по предмету «География»;
- в 11 классах: по предметам «Физика», «Химия», «География», «Биология», «История», «Иностранный язык»: «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык».