Скопье, , 16:17 — REGNUM 21 сентября министр обороны Северной Македонии Радмила Шечеринска заявила, что после вступления в НАТО страна станет важным игроком как для региона, так и для Европейского союза.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное высказывание было сделано македонским министром в ходе встречи с чешским коллегой Любомиром Метнаром в Остраве.

В ходе встречи министры обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере обороны между двумя странами.

Шечеринска поблагодарила чешскую сторону за ратификацию Протокола о вступлении страны в НАТО, которая прошла на прошлой неделе, подчеркнув, что это станет инвестицией в безопасность и стабильность на всем регионе.