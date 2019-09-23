Сухум, , 11:52 — REGNUM Соглашение между Россией и Абхазией о финансировании Москвой расходов на модернизацию вооружённых сил республики, которое поручил подписать президент РФ Владимир Путин, является логическим продолжением Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве между Россией и Абхазией от 2014 года. Об этом заявил начальник пресс-службы минобороны Абхазии Роланд Джоджуа.

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Представитель военного ведомства, слова которого приводит ТАСС, уточнил, что документом предполагается поэтапная модернизация вооружённых сил Абхазии, включающая в себя, в частности, обновление образцов военной техники. Джоджуа добавил, что в республики есть специалисты, способные работать с обновлённым вооружением. Они получили образование в военных вузах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения между Россией и Абхазией о финансировании расходов на модернизацию вооружённых сил Абхазии. 22 сентября подписать данное соглашение поручил президент России Владимир Путин. Переговоры с абхазской стороной будут вести представители Минобороны РФ и МИД России.