Бердск, Новосибирская область, , 11:50 — REGNUM Руководителем следственного отдела бердской полиции назначена подполковник юстиции Ирина Кожакина, сообщает«Курьер. Среда. Бердск».

По данным издания, Кожакина уже приступила к исполнению своих новых обязанностей. До этого Ирина Кожакина была заместителем начальника следственного отдела. На службу в органы внутренних дел она пришла в 1993 году — в должности следователя.

Напомним, что ранее должность руководителя следственного отдела бердской полиции занимал Алексей З. Ранее он был осуждён за торговлю вещественными доказательствами.