Скопье, , 17:00 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что готов усесться за стол переговоров с лидером ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християном Мицкоски для того, чтобы решить вопрос о новом законе о Государственной прокуратуре, однако уже после того, как рабочие парламентские группы сообщают ему и лидеру оппозиции Мицкоски о том, что наблюдаются некоторые положительные изменения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Заев подчеркнул, что, по его мнению, стороны недалеки от заключения соглашения и призвал рабочие группы приложить как можно больше усилий в этом направлении:

«Я уверен, что мы можем продвинуться, мы действительно недалеко, нам надо только переступить через себя <…> Давайте дадим нашим международным партнерам и ЕС ясный сигнал о том, что мы действительно пришли к консенсусу и проголосуем в парламенте за все, что связано с европейскими реформами и этим законом о Государственной прокуратуре».