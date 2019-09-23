Братислава, , 16:07 — REGNUM В Афинах прошла встреча заместителя министра иностранных дел Словакии Франтишека Ружички с заместителем министра иностранных дел Греции Милтиадисом Варвициотисом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи политики заявили, что их страны поддержат открытие переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС на будущем заседании Совета ЕС.

Как заявил Ружичка: «Мы оба поддерживаем продвижение и открытие переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией. Также, в общем, мы бы хотели, чтобы все страны Западных Балкан в будущем вошли в Европейский союз. Мы знаем, что никто не безупречен, никто не совершен».