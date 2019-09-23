Иерусалим, , 16:33 — REGNUM 22 сентября глава партии «Наш дом — Израиль"(НДИ) Авигдор Либерман провел специальную пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что его партия не будет рекомендовать на пост премьер-министра ни главу партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху, ни лидера блока «Кахоль Лаван» Бени Ганца. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Глава НДИ уверен, что единственно возможный вариант — создание «широкого либерального правительства», которое будет состоять из партий «Ликуд» и НДИ, а также блока «Кахоль Лаван». При этом в новом правительстве, по мнению Либермана, не должно быть ортодоксов, арабов и партии «Демократический лагерь» во главе с экс-премьером Эхудом Бараком.

Таким образом, лидер НДИ лишь усугубил политический кризис в стране. Если Либерман все же откажется присоединяться к тому или иному лагерю, жители Израиля могут пойти на выборы в третий раз.