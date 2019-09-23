Иерусалим, , 14:53 — REGNUM 22 сентября израильская ультраортодоксальная партия ШАС поддержала кандидатуру главы партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху в качестве премьер-министра Израиля. Об этом заявил лидер партии ШАС Арье Дери, сообщает израильское информационное агентство mako.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Дери, ортодоксы будут рекомендовать в качестве главы правительства только Нетаньяху. Кроме того, религиозная партия не рассматривает возможность выхода из правого лагеря.

Кроме того Арье Дери призвал лидера левоцентристского блока «Кахоль Лаван» Бени Ганца рассмотреть возможность начала переговоров о создании правительства национального единства.