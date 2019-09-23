Киев, , 11:56 — REGNUM Команда действующего президента Украины Владимира Зеленского не намерена заключать тайные договорённости с Россией, и не допустит федерализации Украины, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак 23 сентября в интервью изданию «Левый берег».

«Мы… выработали свою позицию. Она лежит в основе всего нашего переговорного процесса. Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны», — рассказал Ермак.

По его словам, Украина не согласится ни с федерализацией, ни с потерей региона.

Как сообщало издание «Левый берег», ранее советник Зеленского заявил, что Украине следует подписать новый Будапештский меморандум, который обеспечит её суверенитет на века.

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