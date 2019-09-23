Киев, 23 сентября 2019, 11:56 — REGNUM Команда действующего президента Украины Владимира Зеленского не намерена заключать тайные договорённости с Россией, и не допустит федерализации Украины, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак 23 сентября в интервью изданию «Левый берег».
По его словам, Украина не согласится ни с федерализацией, ни с потерей региона.
Как сообщало издание «Левый берег», ранее советник Зеленского заявил, что Украине следует подписать новый Будапештский меморандум, который обеспечит её суверенитет на века.
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