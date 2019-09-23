Лондон, , 11:55 — REGNUM Актер Джордж Клуни призвал к принятию мер против действий транснациональных корпораций, западных магнатов и брокеров, которые получают выгоду от нестабильности в Южном Судане. Об этом передает CNN Africa.

Джордж Клуни Miss Shari

«Если вам все равно, что происходит в Южном Судане, его проблемы в конечном итоге постучатся и в вашу дверь, — заявил актер после пресс-конференции в Лондоне. — Вам должно быть небезразлично не только потому, что это правильно, но еще и потому, что в тот или иной момент нам самим придется иметь дело с этим».

»Глобальное потепление делает пустыню больше, насилие вынуждает людей покидать территории ‑ и они перемещаются миллионами», — добавил он.

В отчете, опубликованном организацией The Sentry, соучредителем которой является Клуни, содержится призыв к США и Европейскому союзу расширить санкции против Южного Судана и активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег, чтобы препятствовать тому, что он называет «клептократической сетью» Южного Судана.

В докладе The Sentry, озаглавленном «Взятие Южного Судана», обвиняются «частные лица и корпорации со всего мира», пользующиеся «слабостью закона и коррупцией» в стране для увеличения своей прибыли.