Москва, , 11:20 — REGNUM В 2019—2020 учебном году всероссийские проверочные работы станут обязательными для обучающихся с 4 по 7 классы включительно. Об этомИА REGNUMсообщил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко.

Илья Репин. Приготовление к экзамену. 1864

«Всероссийские проверочные работы являются обязательными для обучающихся с 4 по 7 классы включительно. 8, 10 и 11 классы принимают участие по решению образовательной организации», — заявил Станченко.

По его словам, содержание работ с прошлого учебного года не изменится и будет полностью соответствовать опубликованным на сайте ФИОКО демо-версиям и описаниям. Работы для 4−7 классов будут создаваться в автоматическом режиме на основе вариантов банка заданий ВПР. Таким образом, у каждой школы будет собственный набор заданий ВПР.

В этом учебном году ВПР будут проводиться весной 2020 года с четвёртого по восьмой классы, а также в одиннадцатом классе. Отдельно могут написать ВПР по географии десятиклассники, если они прошли программу по этому предмету — у них будут те же варианты, что и выпускников 11 классов. В частности,