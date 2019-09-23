Москва, 23 сентября 2019, 11:20 — REGNUM В 2019—2020 учебном году всероссийские проверочные работы станут обязательными для обучающихся с 4 по 7 классы включительно. Об этомИА REGNUMсообщил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко.
«Всероссийские проверочные работы являются обязательными для обучающихся с 4 по 7 классы включительно. 8, 10 и 11 классы принимают участие по решению образовательной организации», — заявил Станченко.
По его словам, содержание работ с прошлого учебного года не изменится и будет полностью соответствовать опубликованным на сайте ФИОКО демо-версиям и описаниям. Работы для 4−7 классов будут создаваться в автоматическом режиме на основе вариантов банка заданий ВПР. Таким образом, у каждой школы будет собственный набор заданий ВПР.
В этом учебном году ВПР будут проводиться весной 2020 года с четвёртого по восьмой классы, а также в одиннадцатом классе. Отдельно могут написать ВПР по географии десятиклассники, если они прошли программу по этому предмету — у них будут те же варианты, что и выпускников 11 классов. В частности,
- в 4 классах: по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»;
- в 5 классах: по предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»;
- в 6 классах: по предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание»;
- в 7 классах: по предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Иностранный язык»: «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык»;
- в 8 классах: по предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия»;
- в 10 классах: по предмету «География»;
- в 11 классах: по предметам «Физика», «Химия», «География», «Биология», «История», «Иностранный язык»: «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык».