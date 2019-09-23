Бишкек, , 11:11 — REGNUM Выполнение плана мероприятий по программе развития государственного языка на 2014−2020 годы в Киргизии отстает от графика. Об этом 23 сентября заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков на праздновании 30-летия принятия закона о государственном языке, сообщает 23 сентября издание 24.kg.

Глава государства отметил, что только 40% документации в государственных органах Киргизии ведется на киргизском языке. Вместе с тем документы на государственном языке имеют низкое качество, добавил Жээнбеков.

«Из-за этого наш госязык и госорганы теряют доверие. Поэтому надо поднять уровень владения киргизским госслужающими», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поручил разработать новую программу развития государственного языка.

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