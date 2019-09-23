Сухум, , 11:09 — REGNUM Парадные расчеты российской военной базы Южного военного округа в Абхазии проходят подготовку к участию в параде в честь 26-й годовщины независимости Абхазии. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба военного округа.

Около 100 военнослужащих базы на плацу тренируют навыки строевой подготовки. Более 70% личного состава представлены военнослужащими весеннего призыва 2019 года.

День независимости Абхазия отмечает 30 сентября. 26 лет назад в результате военных действий грузинские войска ушли с территории республики. В день независимости Абхазии на набережной г. Сухум проходит парад, народные гуляния и праздничный салют.