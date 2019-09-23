Вильнюс, , 11:03 — REGNUM Завершившая летом 10-летний срок полномочий в должности президента Литвы Даля Грибаускайте, также, как и Гитанас Науседа, отправляется сегодня, 23 сентября, в Нью-Йорк, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Грибаускайте приглашена на саммит лидеров глобальной социальной политики «Конкордия», где в качестве почётной гостьи прочитает свой доклад о гендерном равноправии. Науседа, напомним, кроме прочих встреч, выступит с трибуны Генассамблеи ООН с речью, в которой по утверждению источников прибалтийского новостного агентства BNS, расскажет о «российской угрозе».

Напомним, во время своей предвыборной кампании Гитанас Науседа позиционировал себя как противник резких формулировок и даже заявлял о необходимости поиска точек соприкосновения с Россией, подчёркивая, что намерен уйти от резкой риторики Грибаускайте, которая называла Россию «террористическим государством».