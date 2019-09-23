Киев, , 11:02 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают публичный конфликт телеведущего Савика Шустера и олигарха Игоря Коломойского, который произошел в прямом эфире политического ток-шоу в ночь с 20 на 21 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что Коломойский заявил, что Шустер брал деньги с гостей за участие в политических программах вопреки договоренностям, а телеведущий в ответ анонсировал иск в суде. Также бизнесмен обвинил Шустера в том, что он должен ему 2,3 млн долларов за программы, которые студия ведущего не выпустила в 2015 году. Стоит отметить, что ток-шоу Шустера выходит на телеканале «Украина» олигарха Рината Ахметова, который сейчас является прямым конкурентом Коломойского.

Политолог Виктор Небоженко отмечает, что «это было отвратительно», и прогнозирует, что конфликт Коломойского и Савика Шустера будет иметь не сколько юридические, сколько политические последствия.

«Во-первых, впервые, не опытный телеведущий Савик Шустер манипулировал и стравливал украинских политиков между собой, показывая их мерзкую природу и свое благородство и мудрость… теперь ему самому пришлось стать объектом скандального выяснения отношений с олигархом Коломойским, — кто у кого сколько украл и где спрятал от налоговых органов и украинского народа. Во-вторых, неугомонный Коломойский на всю страну в прямом эфире озвучил обвинение о подкупе, офшоре и жадности Савика Шустера. Тем самым Коломойский резко ограничил возможности телеведущего, используя свое ток-шоу на канале Ахметова — «Украина», манипулировать украинскими политиками», — заявил Небоженко.