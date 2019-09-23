Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Акцию протеста против разработки золотоносного месторождения в Амулсаре провели активисты в США во время рабочего визита в страну премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом 23 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

Протестующие держали в руках плакаты с различными лозунгами: «Амулсар без шахты», «Сохрани Амулсар», «Мы — наши горы».

Напомним, 10 сентября премьер-министр Армении заявил, что нет никаких юридических причин для запрета разработки золотоносного месторождения в Амулсаре. Начало эксплуатации рудника намечено на конец 2020 года.

20 сентября в ряде регионов Армении прошли акции протеста против начала разработки в Амулсаре. Активисты и экологи утверждают, что эксплуатация рудника нанесет непоправимый вред экологической ситуации в стране.

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