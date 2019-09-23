Джакарта, , 10:53 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии отметили, что государство имеет соглашение о безвизовом режиме с 87 странами, и ожидается, что это число увеличится, сообщает Sindonews.

Глава протокольного и консульского департамента МИД Индонезии Андри Хади выразил надежду, что число стран, подписавших безвизовое соглашение с Индонезией, может продолжать расти, так что гражданам Индонезии будет проще путешествовать для выполнения своих дипломатических и служебных обязанностей за границей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Индонезии и Омана согласились ввести безвизовый режим для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

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