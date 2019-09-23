Вильнюс, , 10:46 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 23 сентября, отправляется на сессию Генассамблеи ООН, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Визит Науседы в США продлится до 26 сентября. За время своего визита в США, кроме речи в ООН, Науседа встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, запланированы переговоры с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, посетит штаб-квартиру фондовой биржи Nasdaq, где встретится с исполнительным директором биржи Аденой Фридман, примет участие в ежегодном саммите лидеров глобальной социальной политики «Конкордия» и посетит экономический форум Bloomberg Business Forum.

На 24 сентября запланировано участие в торжественном приеме от имени президента США Дональда Трампа для глав государств и правительств. Пресс-служба Науседы подчёркивает экономическую повестку президента Литвы. Встречи с руководителями международных корпораций, стремление заинтересовать крупных инвесторов, однако прибалтийское агентство BNS со ссылкой на свои источники раскрывает неофициальную часть программы Науседы в Нью-Йорке.

По словам неназванных дипломатов, с трибуны ООН президент Литвы будет говорить о значении международного права и «угрозы со стороны России».