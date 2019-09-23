Мадрид, , 10:32 — REGNUM Правительства Испании и Великобритании стремятся сохранить права своих подданных после выхода Соединённого Королевства из Европейского союза, однако разными методами. Так, ещё в марте 2019 года на случай разрыва между Лондоном и Брюсселем без сделки власти Испании в срочном порядке одобрили указ для защиты прав почти 366 тыс. граждан Великобритании, официально проживающих в стране, при этом в Соединённом Королевстве аналогичные механизмы отсутствуют. Об этом сообщает газета El Pais.

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Уточняется, что Великобритания запустила общую схему для граждан всех стран ЕС. При этом Мадрид, настаивая на принципе взаимности в отношении прав своих подданных, проживающих в Великобритании, после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС предупредил Лондон, что без эквивалентной схемы со стороны британских властей ситуация в Испании также изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако проект соглашения об условиях выхода, который одобрил ЕС на переговорах с британским премьер-министром Терезой Мэй, был трижды отклонён Палатой общин и впоследствии перенесён на 31 октября 2019 года.

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В начале сентября члены Палаты общин Великобритании приняли во втором чтении законопроект, который обязывает кабинет министров Бориса Джонсона отсрочить выход Соединенного Королевства из ЕС ещё на три месяца. Однако сам премьер-министр Великобритании заявил, что Королевство в любом случае покинет Евросоюз не позднее 31 октября — даже вопреки намерению парламента Соединённого Королевства добиться новой отсрочки Brexit.

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