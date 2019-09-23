Вильнюс, , 10:27 — REGNUM На повторных выборах в трёх одномандатных округах в Сейм Литвы избраны три новых депутата, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 сентября. Основной день голосования прошёл 22 сентября и во всех трёх округах по данным литовского избиркома явка нигде не превысила 30%.

В парламент избраны представитель партии «Союз Отечества» — христианские демократы Литвы (консерваторы) Пауле Кузминцкене, её коллега по партии Раса Петраускене, и социал-демократ Людас Йонайтис.

Таким образом фракция консерваторов в парламенте теперь насчитывает 36 членов, а социал-демократов девять.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в парламенте Литвы за год до новых выборов три места освободились из-за ухода трёх политиков на работу в Европарламент и местные самоуправления.

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