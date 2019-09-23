Лондон, , 10:43 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал Иран причастным к атаке дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии, сообщило 22 сентября агентство AFP. Источник информации не уточняется.

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Иран стоит за атаками на саудовские нефтяные установки», — сообщило издание.

Напомним, 14 сентября нефтяные комплексы саудовской компании «Saudi Aramco» атаковали десять дронов. Из-за нанесенных повреждений государство потеряло 60% от нефтедобычи. Ответственность за операцию взяли на себя повстанцы-хуситы, но сразу Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нем Иран.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Ирана объяснили, как хуситы могли поразить объекты Saudi Aramco