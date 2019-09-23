Лос-Анджелес, США, 23 сентября 2019, 11:00 — REGNUM Победа Нагорного Карабаха в войне была бы невозможна без поддержки американской общины армян, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 сентября на праздничном митинге в Гранд-Парке Лос-Анджелеса.
Глава правительства также выразил благодарность американским армянам за твердую позицию и поддержку на площади Республики в дни «бархатной революции». «Неважно, кто из вас был там физически, но мы все чувствовали ваше дыхание в те дни».
Как передавало ИА REGNUM, 21 сентября Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в США.
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