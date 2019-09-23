Вильнюс, , 10:15 — REGNUM Министерство юстиции Литвы подчинится решению Комитета по правам человека ООН выплатить компенсацию ранее подозреваемой в попытке организовать теракт в Чечне, но позже полностью оправданной, литовке Эгле Кусайте, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 сентября.

При этом, как цитируется в распространённом в эту субботу, 21 сентября, пресс-службой ведомства, министр юстиции Эльвинас Янкаускас, Кусайте будет предоставлено предложение о компенсации, но если она его отвергнет, то сможет обратиться вновь в суд уже с гражданским иском. Министр подчеркнул, что сумма компенсации за материальный ущерб не может по законам превышать 3,5 тыс. евро, а за нематериальный — 1,5 тыс. евро.

Комитет по правам человека ООН постановил, что наказанная в 2012 году, во время процесса по подозрению в совершении теракта в России Кусайте за высказывания в адрес прокуроров, что они «преступники», которые «убивают людей» и «их близких», всего лишь пользовалась гарантированной ей свободой самовыражения, а наказание в размере 1200 литов за эти слова (380 евро) — нарушение Литвой этих свобод.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кусайте была задержана еще в октябре 2009 года и провела в тюрьме девять месяцев до августа 2010 года, когда суд решил, что рассмотрения дела она может ждать на свободе. Кусайте обвиняли в том, что она согласилась совершить теракт на территории РФ. Технически подготовилась, владела навыками по созданию самодельного взрывного устройства и готовилась осуществить задуманное в России, однако была схвачена литовскими спецслужбами, которые представили переписки Кусайте, факты о её подготовки к теракту и иные сведения.

Кусайте свою вину отрицала, утверждая, что правоохранители хотят скрыть, как велась подготовка к делу, и утверждала, что в терроризм её вовлекал департамент госбезопасности Литвы.

Прокуроры же утверждали, что собрали данные о том, что Кусайте собиралась совершить самоподрыв на военной базе в Чечне. Позже появились версии про подрыв Государственной Думы или других объектов российских органов власти.

Однако в итоге суды высших инстанций полностью сняли всю вину с Кусайте и было доказано, что она стала жертвой провокации литовских спецслужб, которые сами её завербовали, когда она ещё была несовершеннолетней, убедили в необходимости провести теракт в Чечне, сами снабдили необходимой литературой по изготовлению взрывчатки, довели операцию до практически вылета Кусайте в Россию, а затем громко арестовали, заявив, что предотвратили попытку теракта.

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