Новосибирск, , 10:15 — REGNUM Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову в рамках еженедельного оперативного совещания сегодня, 23 сентября, доложили о ходе реализации на территории региона федерального (регионального) проекта «Формирование комфортной городской среды». С докладом выступил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Денис Архипов.

Еженедельное оперативное совещание в правительстве Новосибирской области Правительство Новосибирской области

Отметим, что этот проект реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Глава региона подчеркнул, что «Формирование комфортной городской среды» — очень востребованный проект как со стороны граждан, так и со стороны муниципальных образований. И несмотря на то, что в названии есть слово «городской», проекты реализуются и в сельской местности.

«На территории многих населённых пунктов появляются островки притяжения молодёжи, семей с детьми, жителей разных возрастов. Мы практикуем комплексный подход, стараемся совместить реализацию этого проекта с другими — «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Инициативное бюджетирование», с мероприятиями, проводимыми на средства грантовой поддержки и инициированными общественными организациями», — сказал Андрей Травников.

В текущем году на благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных пространств на территории региона в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населённых пунктов Новосибирской области» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», муниципальным образованиям предусмотрены субсидии в размере 1 млрд 27 млн рублей, в том числе за счёт федерального бюджета — 922 млн рублей, областного бюджета — 105 млн рублей.

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по благоустройству 175 объектов: 117 придомовых территорий многоквартирных домов и 44 общественных пространства в 35 муниципальных образованиях, в том числе восемь объектов, принявших участие в рейтинговом голосовании по определению территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке; 14 общественных пространств без средств федерального бюджета на территории пяти муниципальных образований.

Работы по благоустройству завершены на 99 объектах (61,5%): 80 придомовых территорий многоквартирных жилых домов и 19 общественных пространств. В стадии строительно-монтажных работ находятся 62 объекта благоустройства: 37 придомовых территорий МКД и 25 общественных пространств. В стадии готовности менее 30% находятся четыре объекта благоустройства и одно общественное пространство. Не приступили к работам на двух объектах придомовых территорий в г. Обь.

Работы на всех объектах планируется завершить до середины октября.

По итогам рейтинга министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области лидерами по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» стали Венгеровский район, Куйбышевский район и Новосибирск.

Отметим, ч то национальный проект «Жильё и городская среда» реализуется в России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».