Нью-Йорк, США, , 10:21 — REGNUM Возможности расширения торгово-инвестиционных связей между США и рядом азиатских стран обсудили в Нью-Йорке участники министерской встречи формата «С5+1». Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Казахстана, опубликованном 23 сентября.

В переговорах участвовали госсекретарь США Майкл Помпео, главы МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Мухтар Тлеуберди, Чингиз Айдарбеков, Сироджиддин Мухриддин и Абдулазиз Камилов, а также туркменский посол в США Меред Оразов. Они обсуждали возможности расширения торгово-инвестиционных связей, интеграционные процессы и совместные усилия по ответам на вызовы в Центральной Азии.

В частности, Помпео привел регион в пример для всего мира, указав на возвращение в эти страны лиц, участвовавших в боевых действиях. Укрепление сотрудничества стран Центральной Азии с Афганистаном — один из факторов стабильности и устойчивого роста в регионе, заявил американский госсекретарь.

Напомним, первая встреча министров в формате «С5+1» прошла в ноябре 2015 года в Самарканде.