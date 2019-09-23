Лондон, , 10:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о заключении между странами торговой сделки о свободной торговле. Об этом 22 сентября сообщила газета «The Sun», ссылаясь на источник в британском правительстве.

Brexit Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Источник сообщил, что о сделке, которая станет для США крупнейшим соглашением о свободной торговле, официально объявят во вторник, 24 сентября.

По информации издания, окончательное подписание договора намечено на июль 2020 года.

Отмечается также, что условия сделки начнут действовать не сразу, а после завершения переходного периода Brexit, который должен закончится в декабре 2020 года.

Напомним, что выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 31 октября, но британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли, выступая в Мадриде, сообщил, что это может затянуться до декабря 2020 года.