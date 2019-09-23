Новосибирск, , 09:56 — REGNUM Церемонию вступления в должность мэра Новосибирска Анатолия Локтя, которая состоится завтра, 24 сентября, можно будет посмотреть в прямом эфире. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, трансляция будет доступна как в интернете, так и в прямом эфире на телеканале ОТС.

Напомним, что избирательная комиссия Новосибирска ранее утвердила результаты выборов мэра города, которые состоялись 8 сентября. Избирком признал победителем Анатолия Локтя (КПРФ). Он набрал 50,25% голосов избирателей. На втором месте — самовыдвиженец Сергей Бойко (18,56%). Явка на выборах составила 20,55%.

Читайте также: Новосибирский избирком утвердил результаты выборов мэра

Инаугурация мэра Новосибирска пройдет в рамках внеочередной сессии совета депутатов города в Государственном концертном зале имени А. М. Каца.